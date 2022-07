Nemocnica Agel Levice plánuje rozšíriť počet realizovaných výmen kĺbov

Levice 14. júla (TASR) - Nemocnica Agel Levice plánuje rozšíriť mesačný počet realizovaných totálnych endoprotéz. Špecialisti v nemocnici aktuálne realizujú mesačne 60 výmen bedrových, kolenných, ramenných či lakťových kĺbov, perspektívne by sa mal ich počet zvýšiť na 80 mesačne, potvrdil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



"Umožňuje nám to dostatočný počet špecialistov, sestier a ďalšieho personálu, ktorý tvorí zhruba desaťčlenný tím," skonštatoval.



Pomer operácií bedrového a kolenného kĺbu je podľa slov Belanského približne rovnaký. Ide o prípady, keď pacienti dlhodobo pociťujú bolestivosť kĺbov pri pohybe, neskôr aj v pokoji a táto bolesť je výrazne limitujúca pre pacienta už pri bežnej činnosti. Ďalším faktorom je opuch v oblasti kĺbu, výrazne obmedzená hybnosť, poruchy prekrvenia, pozápalové zmeny.



Vek pacientov je najčastejšie od 60 do 70 rokov, v levickej nemocnici však operovali aj 35-ročného či 84-ročného pacienta. Aktuálne čakacie lehoty sa tam pohybujú od jedného do troch mesiacov, závisí od konkrétnej diagnózy, povedal primár ortopedického oddelenia Pavol Kalina.