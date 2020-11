Nemocnica Agel Levice zriadila nové odberné miesto

Levice 17. novembra (TASR) – Nemocnica Agel Levice zriadila nové mobilné odberové miesto na bezplatné antigénové testovanie. Mobilný kontajnerový voz je umiestnený pri rampe pri bočnom vstupe do budovy nemocnice, kde je aj vstup na urgentný príjem, informoval primátor Levíc Ján Krtík. Verejnosť sa podľa slov hovorkyne Agel SK, a. s., Martiny Pavlikovej môže prísť dať otestovať v pracovné dni v čase od 10.00 do 12.00 h a v čase od 12.30 do 14.30 h.



Počas minulého týždňa sa mohli dať občania otestovať aj na Požiarnickej ulici v areáli hasičskej stanice. Krtík upozorňuje, že toto odberné miesto je od pondelka 16. novembra zrušené.