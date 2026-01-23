< sekcia Regióny
Nemocnica Agel Zlaté Moravce plánuje pokračovať v rekonštrukcii
Uplynulý rok bol pre zlatomoraveckú nemocnicu rokom významných investícií, predovšetkým do oblasti modernizácie prístrojového vybavenia.
Autor TASR
Zlaté Moravce 23. januára (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce plánuje v tomto roku realizovať viacero investícií zameraných na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pokračuje revitalizácia priestorov oddelenia dlhodobo chorých, ktorá sa začala v minulom roku. Po jej ukončení sa zvýši kapacita lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Nemocnica v tomto roku realizuje kroky na zriadenie nových priestorov pre lôžkové oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „Vykonávame aj prípravné kroky na rozsiahlu rekonštrukciu budovy polikliniky, ktorú sme v roku 2025 nadobudli v rámci projektu zameraného na vytváranie regionálnych centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Plánujeme tiež zriadiť recepciu, ktorej cieľom bude poskytovať základné informácie o oddeleniach, ambulanciách a dostupných vyšetreniach vrátane možnosti objednania týchto služieb,“ priblížila zámery nemocnice Horniaková.
Uplynulý rok bol pre zlatomoraveckú nemocnicu rokom významných investícií, predovšetkým do oblasti modernizácie prístrojového vybavenia. „Našou ambíciou je rozvíjať zdravotnú starostlivosť zameranú najmä na výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ambulantné služby a následnú dlhodobú liečbu,“ povedala riaditeľka.
