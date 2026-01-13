< sekcia Regióny
Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach
Výnimky zo zákazu návštev platia pri pacientoch v terminálnych štádiách ochorenia.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Výnimky zo zákazu návštev platia pri pacientoch v terminálnych štádiách ochorenia. Tiež pri iných závažných zdravotných stavoch, avšak iba so súhlasom primára príslušného oddelenia. „Na úseku pôrodnice a šestonedelia prosíme o maximálne obmedzenie návštev,“ dodalo zdravotnícke zariadenie.
