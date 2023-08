Nemocnica Bory je pripravená spustiť urgentný príjem od septembra

Bratislava 21. augusta (TASR) - Bratislavská Nemocnica Bory je pripravená spustiť urgentný príjem od začiatku septembra. Aktuálne čaká na oficiálne zaradenie do pevnej siete. Pre TASR to uviedla PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.



"V tomto momente čakáme na oficiálne zaradenie do pevnej siete urgentných príjmov. Personálne aj materiálno-technicky sme pripravení na spustenie od začiatku septembra," uviedla.



Ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň avizovalo, že na najbližšie rokovanie kabinetu predloží novelu nariadenia vlády, ktorou sa nový urgentný príjem zaradí do pevnej siete urgentov na Slovensku.