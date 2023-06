Nemocnica Bory naďalej rokuje s VšZP o ďalšom zazmluvnení

Bratislava 13. júna (TASR) - Nemocnica Bory v Bratislave nemá naďalej zazmluvnenú väčšinu výkonov zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na utorkovom brífingu na to poukázal generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický. Upozornil, že to môže ohroziť plnohodnotné spustenie urgentu. VšZP v reakcii pre TASR deklarovala, že s nemocnicou aktívne rokuje a preferuje postupnú formu zazmluvňovania.



"Vzhľadom na postoj VšZP sa nám nepodaril akýkoľvek postup k zazmluvneniu Nemocnice Bory," uviedol Lednický. Je podľa neho problém prevádzkovať nemocnicu v hybridnom režime. To podľa jeho slov znamená, že jednej časti pacientov sa poskytuje úplná zdravotná starostlivosť a inej časti pacientov len neodkladná.



"Môžeme uistiť našich poistencov, že s Nemocnicou Bory aktívne rokujeme a chceme ju zazmluvniť v potrebnom rozsahu," povedala manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová. Priblížila, že preferujú postupnú formu zazmluvňovania. "A to tak, aby na Nemocnicu Bory nedoplácali ostatné regióny zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti," doplnila.



Podľa Lednického je potrebné vytýčiť časový plán zazmluvňovania Nemocnice Bory, lebo je ohrozené aj otvorenie urgentu. "Vyzývame štátnu poisťovňu o jasné stanovisko, či sa plánuje s nemocnicou dohodnúť na programoch ústavnej starostlivosti, alebo naďalej chce pre svojich poistencov na Boroch zabezpečovať iba časť ambulantných ošetrení a rádiodiagnostiku," zdôraznil.



VšZP žiadosť o zazmluvnenie urgentu neeviduje. "Keď urgent v Nemocnici Bory bude spĺňať všetky legislatívne náležitosti, VšZP ho automaticky zazmluvní," podotkla.