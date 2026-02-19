Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
Nemocnica Bory v Bratislave od soboty ruší zákaz návštev

Na snímke budova Nemocnice Bory počas tlačovej konferencie pri príležitosti prvého DOD a novinárskej prehliadky Nemocnice Bory v Bratislave 25. novembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.

Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Nemocnica Bory od soboty (21. 2.) ruší zákaz návštev na lôžkových úsekoch nemocnice, ktorý bol platný od 13. januára. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.

„Dôvodom zrušenia zákazu návštev je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti, opatrenie teda už nie je považované za nevyhnutné z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ ozrejmila Fedáková.
