Nemocnica Bory v Bratislave od soboty ruší zákaz návštev
TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Nemocnica Bory od soboty (21. 2.) ruší zákaz návštev na lôžkových úsekoch nemocnice, ktorý bol platný od 13. januára. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Dôvodom zrušenia zákazu návštev je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti, opatrenie teda už nie je považované za nevyhnutné z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ ozrejmila Fedáková.
