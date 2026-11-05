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Nemocnica Bory vykonala roboticky asistovanú náhradu časti kolena
Unikondylárna náhrada kolenného kĺbu je operačná metóda, pri ktorej sa nahrádza iba poškodená časť kolenného kĺbu, pričom zdravé časti kolena zostávajú zachované.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bory, ako prvá v regióne strednej a východnej Európy, uskutočnila roboticky asistovanú čiastočnú náhradu kolenného kĺbu. Unikondylárnu náhradu kolenného kĺbu realizuje s využitím robotického operačného systému ROSA. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Tento výkon predstavuje významný posun v možnostiach modernej ortopedickej chirurgie. Robotický systém ROSA nám poskytuje nové možnosti v plánovaní a realizácii tohto operačného výkonu,“ skonštatoval primár ortopedického oddelenia Jozef Almási.
Unikondylárna náhrada kolenného kĺbu je operačná metóda, pri ktorej sa nahrádza iba poškodená časť kolenného kĺbu, pričom zdravé časti kolena zostávajú zachované. V porovnaní s totálnou náhradou kolenného kĺbu tak ide o menej rozsiahly operačný výkon, ktorý je vhodný pre vybraných pacientov podľa individuálneho posúdenia ortopéda.
Technológia umožňuje intraoperačné vyhodnocovanie mäkkých tkanív, poskytuje spätnú väzbu počas operačného výkonu a pomáha chirurgovi pri dosahovaní požadovaného postavenia implantátu. Jej cieľom je podporiť presnosť a reprodukovateľnosť operačného postupu a zvýšiť istotu chirurga pri rozhodovaní počas zákroku.
„Tento výkon predstavuje významný posun v možnostiach modernej ortopedickej chirurgie. Robotický systém ROSA nám poskytuje nové možnosti v plánovaní a realizácii tohto operačného výkonu,“ skonštatoval primár ortopedického oddelenia Jozef Almási.
Unikondylárna náhrada kolenného kĺbu je operačná metóda, pri ktorej sa nahrádza iba poškodená časť kolenného kĺbu, pričom zdravé časti kolena zostávajú zachované. V porovnaní s totálnou náhradou kolenného kĺbu tak ide o menej rozsiahly operačný výkon, ktorý je vhodný pre vybraných pacientov podľa individuálneho posúdenia ortopéda.
Technológia umožňuje intraoperačné vyhodnocovanie mäkkých tkanív, poskytuje spätnú väzbu počas operačného výkonu a pomáha chirurgovi pri dosahovaní požadovaného postavenia implantátu. Jej cieľom je podporiť presnosť a reprodukovateľnosť operačného postupu a zvýšiť istotu chirurga pri rozhodovaní počas zákroku.