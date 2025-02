Nemocnica Bory vykonala vnútromaternicovú operáciu dvojičiek

Bratislava 13. februára (TASR) - Centrum fetálnej medicíny v Nemocnici Bory úspešne vykonalo prvú vnútromaternicovú operáciu jednoplacentárnych dvojičiek. Zákrok sa doteraz realizoval iba na menej ako 20 vysokošpecializovaných pracoviskách v celej Európe. Odborníci o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Operácia prebehla v novembri, v 23. týždni tehotenstva matky, keď sa začal prejavovať transfúzny syndróm dvojčiat v kombinácii so selektívnym zaostávaním rastu jednej z dvojičiek. Deti sa narodili v januári a aktuálne sú sledované na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, kde sa adaptujú na "normálne fungovanie" mimo maternice. Lekári ich postupne plánujú pustiť domov, do ambulantnej starostlivosti.



Ako vysvetlili, jednoplacetárne dvojičky zdieľajú spoločný krvný obeh, čo môže viesť k závažným komplikáciám, pri ktorých sa môže jedno z dvojčiat stať silnejšie ako druhé. V tomto prípade bolo nevyhnutné zasiahnuť v 23. týždni tehotenstva, aby sa predišlo fatálnym následkom. Tím odborníkov preto vykonal fetoskopickú laserovú abláciu spojok v placente, čím odstránil cievne prepojenia medzi plodmi a zabezpečil rovnomernejšie zásobovanie krvou.



"Operácia prebiehala bez komplikácií a patologické cievne spojky v spoločnej placente boli tak kauzálne odstránené a liečené. Pacientka bola po 48 hodinách prepustená do pravidelnej ambulantnej starostlivosti našej ambulancie pre rizikovú tehotnosť. Plody samotný operačný výkon tolerovali dobre, pre bezpečnosť bola využitá aj vnútromaternicová relaxácia/znehybnenie plodov a úspešná operácia nám umožnila pokračovať v gravidite za prísneho sledovania plodov až do 32. týždňa tehotnosti," priblížil lekár špecialista v oblasti maternofetálnej medicíny Martin Gábor.