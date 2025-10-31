< sekcia Regióny
Nemocnica Bory má certifikáciu skríningového mamografického centra

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Nemocnica Bory v Bratislave sa v septembri zaradila medzi preverené skríningové mamografické pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR a stala sa tak piatym zariadením svojho druhu v Bratislave. Od januára 2026 preto budú v nemocnici poskytovať mamografické vyšetrenia v rámci národného skríningového programu rakoviny prsníka. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
„Certifikácia ministerstva zdravotníctva je pre nás potvrdením kvality a máme z nej veľkú radosť. Zároveň tiež dokazuje, že naše mamografické pracovisko je na špičkovej úrovni a poskytuje pacientkam starostlivosť v súlade s najvyššími odbornými štandardmi,“ uviedla primárka rádiologického oddelenia nemocnice Zuzana Lišková.
Skríningové pracovisko je pripravené prijímať pacientky z celého Slovenska. Krejčíová ozrejmila, že disponuje modernými prístrojmi s vysokou rozlišovacou schopnosťou a nízkou dávkou žiarenia. Snímky vyhodnocujú dvaja nezávislí rádiológovia, čím sa podľa jej slov výrazne znižuje riziko omylu. V prípade potreby je pacientke priamo na pracovisku dostupný ultrazvuk, biopsia, magnetická rezonancia prsníkov, ako aj ďalšie nadväzujúce vyšetrenia a samotná liečba.
„V Mammacentre Bory dbáme na to, aby pacientky prešli celým procesom vyšetrenia bez väčšieho stresu - od mamografie a ultrazvuku cez biopsiu až po konzultáciu a liečbu. Všetko zabezpečujeme pod jednou strechou, aby ženy mali pocit istoty, komfortu a odbornej starostlivosti. Multidisciplinárny prístup je základom úspešnej liečby a manažmentu pacientiek. Naše pracovisko je výsledkom úzkej spolupráce odborníkov z oblasti rádiológie, nukleárnej medicíny, chirurgie, onkológie, radiačnej onkológie, gynekológie a plastickej chirurgie,“ priblížil rádiológ a vedúci lekár mamodiagnostického pracoviska Andrej Pápay.
