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Nemocnica Bory zvláda vysoké teploty bez obmedzenia prevádzky
Súčasťou technologického vybavenia nemocnice je aj systém úpravy privádzaného vzduchu.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Nemocnica Bory v Bratislave zvláda vysoké teploty bez potreby výnimočných opatrení či obmedzenia prevádzky. TASR o tom v pondelok informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Aj počas aktuálnych horúčav poskytuje Nemocnica Bory pacientom komfortné vnútorné prostredie bez potreby prijímať mimoriadne opatrenia, obmedzovať zdravotnú starostlivosť či operačný program,“ uviedla Fedáková. Komfort na lôžkových izbách zabezpečujú sálavé chladiace panely, ktoré zaisťujú rovnomernú distribúciu teploty v priestore. Pacienti si môžu na izbách individuálne nastavovať teplotu v rozsahu od 18 do 26 stupňov Celzia, pričom aktuálne sa najčastejšie pohybuje medzi 23 až 25 stupňami Celzia.
Súčasťou technologického vybavenia nemocnice je aj systém úpravy privádzaného vzduchu. „Vonkajší vzduch je pred vstupom do budovy filtrovaný kaskádou filtrov vrátane HEPA filtrov a upravovaný na požadované parametre kvality, teploty a vlhkosti podľa potrieb jednotlivých pracovísk. Na pôrodných izbách sa teplota reguluje centrálne s ohľadom na špecifické požiadavky pôrodníckych výkonov, aktuálne sa pohybuje okolo 23 stupňov Celzia, na operačných sálach sa udržiava v priemere na 20 stupňov Celzia,“ dodala Fedáková.
„Aj počas aktuálnych horúčav poskytuje Nemocnica Bory pacientom komfortné vnútorné prostredie bez potreby prijímať mimoriadne opatrenia, obmedzovať zdravotnú starostlivosť či operačný program,“ uviedla Fedáková. Komfort na lôžkových izbách zabezpečujú sálavé chladiace panely, ktoré zaisťujú rovnomernú distribúciu teploty v priestore. Pacienti si môžu na izbách individuálne nastavovať teplotu v rozsahu od 18 do 26 stupňov Celzia, pričom aktuálne sa najčastejšie pohybuje medzi 23 až 25 stupňami Celzia.
Súčasťou technologického vybavenia nemocnice je aj systém úpravy privádzaného vzduchu. „Vonkajší vzduch je pred vstupom do budovy filtrovaný kaskádou filtrov vrátane HEPA filtrov a upravovaný na požadované parametre kvality, teploty a vlhkosti podľa potrieb jednotlivých pracovísk. Na pôrodných izbách sa teplota reguluje centrálne s ohľadom na špecifické požiadavky pôrodníckych výkonov, aktuálne sa pohybuje okolo 23 stupňov Celzia, na operačných sálach sa udržiava v priemere na 20 stupňov Celzia,“ dodala Fedáková.