V L.Mikuláši budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Liptovský Mikuláš 8. novembra (TASR) – Všetky lôžkové oddelenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši budú poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to až do odvolania. Nemocnica to v pondelok oznámila na sociálnej sieti. Ako ďalej uvádza, súvisí to s kritickou epidemiologickou situáciou a pokynmi rezortu zdravotníctva.



"Zdravotná starostlivosť o onkologických pacientov, dialyzovaných pacientov alebo tých, ktorí potrebujú biologickú liečbu, bude zachovaná v maximálnej možnej miere," informovala nemocnica.