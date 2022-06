Nemocnica chce obnoviť výjazdové odbery krvi v Kežmarku a Krompachoch

Levoča 15. júna (TASR) - Blíži sa letné obdobie, ktoré je z hľadiska počtu darcov krvi najslabšie v roku. Pociťujú to aj v Levoči, primár tamojšieho Transfúziologického oddelenia, krvnej banky a hematologickej ambulancie Rastislav Osif upozorňuje, že krvi a jej darcov nikdy nie je dosť. Aj preto chcú v blízkej budúcnosti obnoviť výjazdové odbery do neďalekých miest.



"Mnoho z nás je v letných mesiacoch na dovolenkách, no nemocnice potrebujú krv celý rok a stále rovnako. Preto našich darcov radi privítame aj v tomto období," upozornil Osif. Najviac darcov oddelenie eviduje v prípade krvnej skupiny 0, naopak najmenej ich je pri krvnej skupine AB. "Každý darca, bez ohľadu na krvnú skupinu, je u nás vítaný. Niekedy sa pasujeme s nedostatkom konkrétnej skupiny a v prípade potreby našich ochotných darcov kontaktujeme," dodáva.



Darovať krv môžu všetci zdraví dospelí jedinci s hmotnosťou nad 50 kilogramov. Málokto podľa Osifa vie, že táto aktivita má zo zdravotného hľadiska prospešný účinok aj pre samotného darcu. "Po darovaní krvi sa krv v tele človeka prirodzene obnovuje. Môžeme to nazvať aj tak, že je to tzv. ´peeling´ kostnej drene. Po darovaní sa krv v organizme prirodzene tvorí, čím sa obnovujú krvotvorné bunky, súčasne má darovanie krvi i stimulujúci účinok na imunitu," vysvetľuje primár.



Možnosť darovania krvi majú darcovia v Levoči každý utorok a štvrtok od 7.00 h. Záujemcovia sa môžu aj vopred telefonicky objednať. V blízkej budúcnosti plánuje nemocnica obnoviť aj mobilnú odberovú jednotku, ktorá bude chodievať dvakrát do mesiaca na odbery do Kežmarku a do Krompách. "Momentálne pracujeme na detailoch ohľadom spustenia prevádzky a v prípade obnovenia odberov budeme verejnosť včas informovať," dodáva Osif.