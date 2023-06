Nemocnica F. D. Roosevelta vyhlási výberové konanie na novú nemocnicu

Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici najneskôr v októbri vyhlási výberové konanie na generálneho dodávateľa stavby novej nemocnice. Riaditeľka FNsP Miriam Lapuníková o tom v utorok informovala mestské zastupiteľstvo, ktorého je sama členkou. Očakáva, že dĺžka výberového konania by mala byť podľa doterajších skúseností okolo šiestich mesiacov.



Lapuníková kolegom v poslaneckých laviciach priblížila plán a projekt výstavby nemocnice, vysvetlila jeho podrobnosti, popísala tiež, kde a aké budovy postavia. Podľa nej ide o obrovský projekt, najväčší, aký mesto pod Urpínom za posledné dlhé obdobie zažilo. Keďže jeho výstavba ovplyvní logistiku a dopravu v lokalite i meste, dôslednú komunikáciu voči verejnosti považuje za kľúčový krok.



Projekt výstavby novej modernej nemocnice v priestoroch súčasného areálu schválila vláda 12. júna po tom, ako upustila postaviť z financií plánu obnovy bratislavskú nemocnicu Rázsochy.



Ako konštatovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje, investícia do komplexnej výstavby nemocnice sa podľa aktuálne spracovaného stupňa dokumentácie do úrovne full fitout pohybuje v hodnote takmer 450 miliónov eur. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 bude v novom areáli, zvyšné lôžka patria II. Psychiatrickej klinike SZU, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli. Ak pôjde všetko podľa plánovaného harmonogramu, prvé stavebné práce by sa mali začať koncom roka 2024. Výstavba má zahŕňať stavbu hlavnej budovy a objekt infekčných disciplín a technických prevádzok.



Podľa Lapuníkovej je nová nemocnica navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí a poskytovala adekvátnu kvalitu a komfort ako pacientom, tak aj personálu.