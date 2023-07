Nemocnica i kúpalisko vo Veľkom Krtíši prijali opatrenia pre horúčavy

Veľký Krtíš 12. júla (TASR) - Opatrenia pre vysoké teploty prijala aj nemocnica vo Veľkom Krtíši, týka sa to napríklad dohliadania personálu na pitný režim pacientov. TASR to potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ako spomenula, pre chorých, ktorí chodia, zabezpečujú pitie cez dávkovače vody. "Opatrenia pri vysokých horúčavách zabezpečujeme riaditeľským voľnom, ktoré vydávame po skontrolovaní prác na každom úseku," objasnila s tým, že to platí len v prípadoch, že povinnosti sú splnené a prevádzka zariadenia je zabezpečená. Podľa jej slov minulý týždeň ošetrili v nemocnici troch pacientov s kolapsom. "Zatiaľ sa to však dá zvládnuť, uvidíme, aké počasie bude ďalej," zhodnotila.



Informovala tiež, že klimatizáciu nemajú v celej nemocnici. Nachádza sa však napríklad v operačných miestnostiach, centrálnej sterilizácii i ďalších rizikových oddeleniach, na ktorých sa nesmú prehrievať prístroje.



Letné kúpalisko vo Veľkom Krtíši je počas júla otvorené do 20.00 h. "V prípade vysokých teplôt nechávame návštevníkov vo vode ešte o 30 minút dlhšie," uviedol v stredu pre TASR riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.



Biokúpalisko Krtko otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 10. júna. Riaditeľ poznamenal, že jeho prevádzka bola v prvom mesiaci ovplyvnená nepriaznivým počasím. "Návštevnosť bola v porovnaní s minulým rokom slabšia asi o tretinu," podotkol. Dodal, že sa to však začalo zlepšovať od začiatku júla, keď sa teploty vyšplhali nad 30 stupňov Celzia.



Pre návštevníkov sú v lete k dispozícii tri bazény - vonkajší, vnútorný a detský s teplotou vody 27 až 32 stupňov Celzia. "Novinkou je prihrievanie vody v malom detskom bazéne v dopoludňajších hodinách, kým je teplota vzduchu ešte nízka," dodal.



Na celom Slovensku hrozia v stredu búrky, meteorológovia miestami varujú aj pred vysokými teplotami. Prvý stupeň výstrahy pred teplom platí pre Bratislavský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj.