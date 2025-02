Nemocníca J. A. Reimana v Prešove plánuje prijať takmer 50 absolventov

Prešov 19. februára (TASR) - Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (FNsP) v roku 2024 nastúpilo 19 absolventov lekárskych fakúlt na rôzne oddelenia. Nemocnica, ktorá je treťou najväčšou na Slovensku, tento rok plánuje prijať takmer 50 absolventov na medicínske pozície. TASR o tom informovala PR manažérka FNsP Martina Pavliková.



"Najťažšie v segmente medicíny je vychovať adekvátnych nasledovníkov, nielen čo sa týka samotnej špecializácie, ale aj zachovania kontinuity rozvoja toho ktorého oddelenia, sledovania najmodernejších trendov a noviniek v medicíne, inovácií a odvahe ich zavádzať u nás do praxe," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Smatana.



Nemocnica ponúka budúcim medikom aj možnosť praxe, ktorú v súčasnosti absolvujú traja šiestaci lekárskej fakulty na Klinike chirurgie. "Absolventi preferujú najmä gynekológiu a pôrodníctvo, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, láka ich chirurgia, plastická chirurgia či pediatria," spresnila vedúca referátu predzmluvných vzťahov a vzdelávania Ivana Dzugasová.



Nemocnica by potrebovala posilniť aj ďalšie oddelenia, najmä geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie či chirurgiu. Výstavba novej vojenskej nemocnice už prilákala prvých záujemcov. Zariadenie má byť vybavené najmodernejšími technológiami a medicínskym vybavením.



"Pre tento rok pripravujeme voľné miesta pre cca 50 absolventov na rôznych oddeleniach. Verím, že sa nám podarí zamestnať perspektívnych mladých lekárov tu z východu, ktorí v rodnom kraji radi zostanú," dodal Smatana.