Nemocnica Komárno obmedzila a reguluje vstup pacientov do zariadenia

Komárno 16. marca (TASR) - Nemocnica Komárno od pondelka obmedzila a reguluje vstup pacientov do nemocnice, v súčasnosti je možný iba z ulice Mederčská. „Pri vstupe do areálu bude pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorej členom je nemocnica v Komárne. Cieľom opatrení je ochrániť zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov, a zabrániť tak prípadnému šíreniu nového koronavírusu.



Nemocnica zároveň žiada všetkých pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky ochorenia COVID-19, aby bezodkladne volali na telefónne číslo 035/7909345, následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba pacienta. Podľa Pavlikovej zdravotnícke zariadenia siete Agel nateraz disponujú dostatkom osobných ochranných pomôcok, a to ako na oddeleniach, tak aj v ambulanciách. Celkový stav zásob, ako aj aktuálny stav na jednotlivých pracoviskách, je priebežne kontrolovaný, sleduje sa racionálne nakladanie s týmito pomôckami.