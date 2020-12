Nemocnica Komárno potrebuje krv, odbery bude robiť aj medzi sviatkami

Komárno 16. decembra (TASR) – Nemocnica v Komárne opätovne vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Momentálne platia pri každom odbere mimoriadne opatrenia, uskutočňovať sa budú aj medzi sviatkami.



Ako informovala nemocnica, darcovia sú na Hematologicko-transfúziologickom oddelení mimoriadne vítaní a každý z nich je veľmi dôležitý. "Krv je v zdravotníctve najvzácnejšou tekutinou. Preto sme sa rozhodli organizovať darovanie krvi v predvianočných dňoch aj medzi sviatkami. V našej nemocnici je možné darovať krv na Hematologicko-transfúziologickom oddelení v dňoch 21., 22., 28. a 29. decembra od 7.30 do 11.00 h.," uviedla primárka oddelenia Eniko Radi.



Pre protiepidemiologické opatrenia je potrebné nahlásiť sa na darovanie krvi telefonicky vopred. „Ďakujeme našim darcom krvi za ich celoročnú nezištnú pomoc a za to, že aj v týchto neľahkých dňoch pomáhajú našim pacientom a bezplatne darujú to najvzácnejšie, svoju krv,“ dodala primárka.