Nemocnica Košice – Šaca chystá odberové miesto na testy na koronavírus

Košice 3. apríla (TASR) – Nemocnica Košice - Šaca pripravuje v týchto dňoch vysunuté pracovisko pre triedenie pacientov už pred vstupom do jej areálu a zabezpečenie odberového miesta pre testovanie na ochorenie COVID-19. Informovala o tom v piatok Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.



"Pred areálom nemocnice sme postavili stany. Jeden z nich bude slúžiť na triáž, teda triedenie pacientov pred vstupom do areálu. Zvyšné dva pripravujeme ako odberové miesto pre testovanie na ochorenie COVID-19. Momentálne pracujeme na materiálno-technickom vybavení týchto stanov. Predpokladáme, že ako prvá bude spustená triáž pred areálom, a to v priebehu budúceho týždňa," uviedol riaditeľ nemocnice Ján Slávik.



Testovanie pacientov na COVID-19 sa v tomto zdravotníckom zariadení momentálne nevykonáva. Pacient, ktorý má pozitívnu epidemiologickú anamnézu, klinické príznaky ochorenia, alebo bol v priamom kontakte s ochorením, je odklonený na kliniku infektológie košickej univerzitnej nemocnice.



Šačianska nemocnica funguje tak ako ostatné zdravotnícke zariadenia v tomto období - v špeciálnom režime. "V nemocnici sa zrušili plánované operačné zákroky, takzvaná odkladná operatíva. Vykonávame len neodkladné operačné zákroky. Lekári v ambulanciách pracujú v obmedzenom režime, avšak všetky neodkladné vyšetrenia prebiehajú štandardným spôsobom za sprísnených hygienických opatrení," konštatoval Slávik.



Nemocnica prijala viacero opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Pacient aktuálne vstupuje do nemocnice cez zadný vchod do nového operačného centra, kde musí prejsť triedením. "Pri vstupe čaká pacienta vyškolený zdravotnícky pracovník, ktorý sa ho v prvom kroku opýta na dôvod návštevy a či sa v poslednom období nedostal do priameho kontaktu s ochorením COVID-19. V prípade negatívnej odpovede ho pustí dovnútra, odmeria pacientovi telesnú teplotu a vypíše s ním tlačivo, v ktorom pacient deklaruje, že nebol v kontakte s vírusom a nemá klinické príznaky," vysvetlil námestník nemocnice pre ambulantnú starostlivosť Maroš Varga. Tento vchod slúži pacientom, ktorí prichádzajú do nemocnice na neodkladné vyšetrenie, prípadne vyšetrenie konzultované telefonicky s lekárom, pre tehotné ženy, ktoré musia navštíviť pred pôrodom poradňu, alebo pre rodičov, ktorí musia s novorodencami absolvovať návštevu ambulancie rizikových novorodencov. Vchod je otvorený od 6.00 h ráno do 15.00 h.



Po 15.00 h sa pacient do nemocnice dostane vchodom vyčleneným pre urgentný príjem. Vchod slúži pre rýchlu zdravotnú pomoc a pacientov v život ohrozujúcom stave. "V nemocnici sú v súčasnosti v prevádzke všetky ambulancie. Niektoré fungujú v zníženom režime. Pacient sa však všetky informácie dozvie po telefóne, prostredníctvom našej webovej stránky a našich sociálnych sietí. Pracovníčky v call centre majú denne aktualizované informácie," dodal Varga.