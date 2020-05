Nemocnica Košice-Šaca vo výnimočných prípadoch povolí návštevu

Košice 13. mája (TASR) – Nemocnica Košice-Šaca vo výnimočných prípadoch povoľuje navštíviť hospitalizovanú blízku osobu, potrebný je predchádzajúci súhlas lekára. Za splnenia určitých podmienok povoľuje aj sprievod jednej osoby pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje. Ako pripomenula, v nemocniciach v súvislosti s novým koronavírusom stále platí prísny zákaz návštev, zdravotnícke zariadenie však môže udeliť výnimku.



„Blízki budú môcť navštíviť pacienta v koncovom štádiu ochorenia. Tu výnimka platí až pre dve osoby súčasne. Rovnako sa povoľuje návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatosti,“ povedal riaditeľ nemocnice Ján Slávik s tým, že blízka osoba môže navštíviť aj pacienta s psychickými ochoreniami podľa odporučenia lekára. Týka sa to aj návštevy pacienta v umelom spánku na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Obvyklý čas návštevy pri pacientovi je 15 minút.



Čo sa týka sprievodu pri pôrode, základnou podmienkou povolenia je jeho negatívna epidemiologická anamnéza na ochorenie COVID-19. „To znamená, že sprevádzajúca osoba neprišla do priameho kontaktu s ochorením ani so žiadnou osobou, ktorá mala potvrdený pozitívny test na COVID-19," vysvetlil prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ján Richnavský. Ako dodal, rovnako je nutné, aby sprievod nejavil príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Lekár, ktorý povoľuje návštevu, môže požadovať aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom.



Uvedené výnimky sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 16 rokov, rizikové skupiny osôb nad 65 rokov, osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému či ľudí v paliatívnej starostlivosti.



Podľa šačianskej nemocnice udeliť výnimku môžu aj vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa. Pripomína, že každá návšteva či sprevádzajúca osoba musí byť zaevidovaná a rešpektovať pokyny personálu.