Nemocnica Krupina pre nový koronavírus sprísnila opatrenia

Krupina 2. apríla (TASR) - S cieľom ochrániť zamestnancov a pacientov a zabrániť prípadnému šíreniu nového koronavírusu prijala Nemocnica Krupina, ktorá je členom skupiny Agel SK, mimoriadne opatrenia týkajúce sa organizácie a chodu nemocnice. TASR o tom informovala poverená riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Ide o obmedzenie a reguláciu vstupu pacientov do nemocnice, pričom vstup do nemocnice je povolený iba cez hlavný vchod. "Každý návštevník musí prejsť miestom prvého kontaktu, teda triážou, ktorá sa nachádza priamo vo vchode do nemocnice. Tam sa mu odmeria teplota a zisťuje sa jeho zdravotná a cestovateľská anamnéza," uviedla Veselá.



Ďalším opatrením, ktoré podľa Veselej prijali v záujme pacientov a zdravotníckeho personálu, je, že ambulancie ordinujú v obmedzenom režime, teda iba pre akútnych pacientov. "Na internom oddelení a oddelení dlhodobo chorých platí aj naďalej prísny zákaz návštev," dodala poverená riaditeľka nemocnice. Urgentná starostlivosť a príjem pacientov je v Nemocnici Zvolen.