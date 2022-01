Nemocnica kúpila prístroj, ktorý pomôže pacientom s duševnou poruchou

Banská Bystrica 22. januára (TASR) – Od januára pomáha pacientom pri liečbe depresie a ďalších duševných porúch na psychiatrickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici nový prístroj - magnetický stimulátor. TASR o tom informovala Ružena Maťašeje, hovorkyňa zdravotníckeho zariadenia.



Podľa Maťašeje repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (RTMS) patrí medzi novšie liečebné prístupy, ktoré pomáhajú pacientom s depresívnou poruchou, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, kognitívnymi dysfunkciami, ako i pacientom so schizofréniou a inými psychiatrickými poruchami.



"RTMS zlepší terapeutické možnosti psychiatrickej kliniky u hospitalizovaných pacientov ako augmentačná metóda, ktorú je možné bezpečne kombinovať s farmakoterapiou a psychoterapiou mnohých porúch a ktorú je možné využívať ako alternatívnu liečbu v prípade zlyhania alebo kontraindikácie iných liečebných modalít, napríklad niektorých psychofarmák alebo elektrokonvulzívnej liečby," vysvetlil Michal Patarák, prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.



Prístroj vytvára prostredníctvom elektromagnetickej cievky umiestnenej nad hlavou pacienta magnetické pole, pomocou ktorého sa priamo mení elektrická aktivita častí mozgu pod cievkou, ale nepriamo aj ďalších priľahlých oblastí centrálneho nervového systému.



"Polohu cievky môžeme meniť podľa klinických potrieb, respektíve podľa toho, ktorú oblasť mozgovej kôry chceme, alebo potrebujeme stimulovať. Na rozdiel od elektrokonvulzívnej liečby RTMS nevyžaduje uvedenie do anestézie. Metóda je nebolestivá, bezpečná, bez závažnejších nežiaducich účinkov, pričom pacient je po celý čas aplikácie magnetických pulzov pri vedomí, usadený v pohodlnom kresle," zdôraznil prednosta kliniky. Nemocnica do jeho nákupu investovala viac než 47.650 eur zo svojho rozpočtu.



"Rozvoj a zavádzanie moderných postupov v medicíne patrí medzi naše priority. Psychiatrická klinika je v rámci Slovenska renomovaným pracoviskom. Som rada, že v období, kedy sa duševné zdravie obyvateľstva zhoršuje a pacientov pribúda, im môžeme zabezpečiť a poskytnúť najmodernejšie metodiky liečby," dodala Miriam Lapuníková, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice.