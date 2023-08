Nemocnica Malacky bude poskytovať urgentnú starostlivosť do 4. 9.

Bratislava 30. augusta (TASR) - V rámci výpomoci bude Nemocnica Malacky poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť do 4. septembra 2023 do 7.00 h. TASR o tom informovala Martina Šoltésová, manažérka marketingu a PR spoločnosti, ktorej členom je aj prevádzkovateľ nemocnice v Malackách.



"Spoločne s kolegami sme sa rozhodli podať pomocnú ruku a poskytovať zdravotnú starostlivosť v ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby do 4. septembra 2023. S Ministerstvom zdravotníctva SR a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sme sa dohodli, že prvé tri dni v septembri budú pre pacientov v našej nemocnici nepretržite 24 hodín denne k dispozícii všetky tri ambulancie ústavnej pohotovostnej služby - interná, chirurgická aj gynekologická," povedal riaditeľ Nemocnice Malacky Miroslav Kočan.



Zdravotná starostlivosť bude v rámci ambulancií ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) zabezpečovaná v nepretržitom režime a bude k dispozícii pre pacientov, ktorí sa do nemocnice dopravia individuálne.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií bude v Nemocnici Malacky od 1. septembra zabezpečené aj prostredníctvom fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (APS), ktorú bude v priestoroch Nemocnice Malacky po novom zabezpečovať spoločnosť LH med s.r.o. APS bude pre pacientov k dispozícii v pracovných dňoch od 16.00 h do 22.00 h a cez víkendy a dni pracovného pokoja od 7.00 h do 22.00 h.