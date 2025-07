Nemocnica Malacky prijala úsporné opatrenia

Bratislava 1. júla (TASR) - Nemocnica Malacky upozorňuje na kritickú finančnú situáciu spôsobenú novými zmluvami so zdravotnými poisťovňami (ZP). Tvrdí, že zmluvy sú nevýhodné. Vedenie nemocnice preto prijíma nevyhnutné úsporné opatrenia, zastavuje všetky rozvojové projekty a zároveň verejne apeluje na všetkých aktérov v systéme zdravotného poistenia, aby našli riešenie vzniknutej situácie. TASR o tom informovala mediálna zástupkyňa nemocnice Lenka Kapustová.



Vedenie nemocnice upozornilo, že napriek niekoľkomesačným rokovaniam so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, ktorá by zabezpečila dlhodobo udržateľné poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti. „Napriek našej opakovanej snahe, vecným argumentom a ochote hľadať kompromisy, sa nám nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Kritickú situáciu a jej dosahy sme transparentne komunikovali nielen zástupcom a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja a primátorovi mesta Malacky, ale priamo aj ministrovi zdravotníctva SR,“ ozrejmila riaditeľka Nemocnice Malacky Zuzana Laluhová Striežencová.



Najkomplikovanejšie rokovania podľa jej slov prebiehali so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). „Nové zmluvy nás vrátili späť na úroveň roka 2022 bez zohľadnenia zákonného navýšenia miezd a ďalších prevádzkových nákladov, čo je neprijateľné,“ dodala Laluhová Striežencová.



Priblížila, že VšZP znížila nemocnici prospektívny rozpočet až o 195.000 eur mesačne, súkromná Union zdravotná poisťovňa o 20.000 eur mesačne a súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera o 33.900 eur mesačne. „Celkovo tak Nemocnica Malacky prichádza mesačne o viac ako 248.000 eur len od poisťovní. Na novej transakčnej dani, od ktorej sú oslobodené len štátne subjekty, stráca Nemocnica Malacky mesačne približne 4500 eur. Súhrnne tak príde nemocnica o vyše tri milióny eur ročne,“ podotkla Kapustová s tým, že počet pacientov pritom nemocnici neklesá.



Nemocnica deklaruje, že vyvinula maximálne úsilie na zníženie negatívnych ekonomických dosahov a prijala mnohé opatrenia. Pozastavila všetky plánované investície, prehodnotila personálne a prevádzkové náklady. Tam, kde je to možné, prechádza zo systému služieb na príslužby. Ako uviedla, v danej situácii nedokáže prevádzkovať niektoré ambulancie, preto znižuje ich počet. Zároveň zvažuje aj úpravu poplatkov za niektoré služby.



„Siahli sme na dno všetkých rezerv. Úsporné opatrenia však majú svoje limity a v žiadnom prípade nesmú ohroziť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacienti sú u nás vždy na prvom mieste. Všetci v nemocnici sme si vedomí obrovskej zodpovednosti, ktorú voči pacientom máme, a preto verejne apelujeme na kompetentných, aby odvrátili kritickú situáciu našej nemocnice, “ uviedla riaditeľka.



Vedenie zároveň uisťuje všetkých pacientov, že sa aj naďalej bude usilovať o zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti a v prípade akýchkoľvek zmien bude verejnosť včas informovaná.