Bratislava/Malacky 9. februára (TASR) - Nemocnica Malacky spustila vlastnú solárnu elektráreň. Elektrickú energiu vyrába pomocou 370 solárnych panelov. Táto zelená forma energie by jej mala zabezpečiť približne 25-percentnú energetickú sebestačnosť. Do novej energetickej infraštruktúry investovala nemocnica 396.000 eur s DPH.



"Impulzov ísť do tejto investície bolo viacero, od neistoty z vývoja cien elektriny a zdražovania po klimatické ciele. Aktuálne je naša solárna elektráreň rozbehnutá už naplno. Ušetrené financie presmerujeme tam, kde je to najpotrebnejšie, do lepšej starostlivosti o pacientov," hovorí riaditeľka Nemocnice Malacky Zuzana Laluhová Striežencová.



Projekt začali v nemocnici pripravovať v roku 2022, stavebné povolenie získali v apríli 2024. Fotovoltické panely s výkonom 200 kW sú umiestnené na dvoch strechách, nad lôžkovou časťou nemocnice a ambulantným sektorom. Vyrobenú elektrinu budú prioritne využívať na svietenie, vzduchotechnické zariadenia a mnohé nemocničné prístroje a spotrebiče. Solárna energia ušetrí nemocnici pri súčasných cenách 55.000 eur ročne, pri očakávaných nárastoch cien elektriny aj viac.



Nemocnica Malacky vybudovala solárnu elektráreň z vlastných zdrojov, konzervatívnejší odhad návratnosti investície je sedem rokov. Životnosť panelov by mala byť približne 25 rokov.