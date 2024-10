Nemocnica Milosrdní bratia má nové vedenie, ostáva v správe rehole

Bratislava 3. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave má nové vedenie, naďalej však zostáva v správe rehole. Novými konateľmi nemocnice sa od októbra stali Zoltán Fekete a Tibor Köszeghy, ktorý je zároveň aj novým riaditeľom nemocnice. Vo funkcii vymenil Juraja Longauera. TASR o tom informovala jej PR referentka Andrea Eliášová.



Köszeghy uviedol, že jeho prioritou bude budovať dobré pracovné prostredie i kvalitné medziľudské vzťahy. "Beriem toto poverenie so všetkou vážnosťou, rešpektom, pokorou, pocitom veľkej zodpovednosti za toto rehoľné dielo. Doterajšie skúsenosti ma naučili, že to najcennejšie, čo môže podnik či organizácia mať, sú jej zamestnanci. Cez toto poznanie sa budem každý deň pozerať na Vás, na našu spoločnú prácu," povedal nový riaditeľ. Fekete sa chce v zmysle nového poverenia snažiť efektívne spájať bratislavské prostredie milosrdných bratov s ich centrálou provincie so sídlom vo Viedni.



Milosrdní bratia zároveň zdôraznili, že nemocnica zostáva v správe rehole. "Nemocnica v centre Bratislavy je a naďalej bude vedená milosrdnými bratmi a týmto chcem navždy vyvrátiť akékoľvek fámy či úvahy o jej prechode do rúk iného majiteľa. Kladieme dôraz na pojem milosrdní (bratia), teda nemocnica naďalej zostáva svojím charakterom kresťansko-katolíckym zariadením," uviedol provinciál Rakúskej provincie Saji Mullankuzhy.