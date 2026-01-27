< sekcia Regióny
Nemocnica Milosrdní bratia má nového riaditeľa
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave je od konca roka 2025 Branislav Budke. Nové vedenie sa chce zamerať na stabilizáciu odborných tímov aj na zlepšenie vnútorných procesov. TASR o tom informovali z nemocnice. Vedenie nastúpilo v období, keď protimonopolný úrad rozhoduje o snahe o prevzatie nemocnice skupinou Agel.
„Mojou prvoradou a najdôležitejšou osobnou aj profesionálnou prioritou je starostlivosť o pacientov a zabezpečenie plynulého chodu nemocnice. Kroky nového vedenia sú zamerané na pokojný, predvídateľný a plnohodnotný režim poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Budke.
Ako zdravotnícke zariadenie zdôraznilo, nemocnica je súčasťou Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha - Milosrdných bratov. Jej činnosť je podľa neho dlhodobo založená na kresťanských hodnotách. Nový riaditeľ tento etický rámec považuje za jednoznačnú podmienku aj pri prebiehajúcich zmenách.
„Transformácia nemocnice prebieha v súlade s cirkevnými predpismi a so schvaľovacími procesmi v rámci Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha - Milosrdných bratov, čo zaručuje kontinuitu kresťanského etického kódexu nemocnice aj v budúcnosti,“ upozornilo zdravotnícke zariadenie.
Manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková v decembri minulého roka TASR informovala, že nemocnica prejde pod súkromnú skupinu až po schválení protimonopolným úradom. Rokovania s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia podľa nej uzavreli. Zdôraznila, že nehnuteľnosti patriace nemocnici zostávajú vo vlastníctve rehole.
UNsP Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra 2025 informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.
