Nemocnica Milosrdní bratia prejde pod skupinu Agel po schválení PMÚ
Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave prejde pod súkromnú skupinu Agel až po schválení Protimonopolným úradom (PMÚ) SR. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková s tým, že rokovania s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia boli uzavreté. Zdôraznila, že nehnuteľnosti patriace nemocnici zostávajú vo vlastníctve rehole.
„Spoločnosť Agel sa zároveň zaviazala garantovať zachovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, personálnych kapacít, ako aj duchovného rozmeru nemocnice,“ priblížila Ševčíková.
Objasnila, že celý proces prevzatia nemocnice podlieha posúdeniu PMÚ, ktorý o transakcii rozhodne v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. „Tento postup zabezpečuje plnú transparentnosť, zákonnosť a nezávislý dohľad nad celým procesom. Obe strany sa rozhodli bližšie nekomentovať detaily transakcie,“ dodala.
Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.
