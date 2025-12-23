Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. december 2025Meniny má Nadežda
< sekcia Regióny

Nemocnica Milosrdní bratia prejde pod skupinu Agel po schválení PMÚ

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov.

Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave prejde pod súkromnú skupinu Agel až po schválení Protimonopolným úradom (PMÚ) SR. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková s tým, že rokovania s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia boli uzavreté. Zdôraznila, že nehnuteľnosti patriace nemocnici zostávajú vo vlastníctve rehole.

„Spoločnosť Agel sa zároveň zaviazala garantovať zachovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, personálnych kapacít, ako aj duchovného rozmeru nemocnice,“ priblížila Ševčíková.

Objasnila, že celý proces prevzatia nemocnice podlieha posúdeniu PMÚ, ktorý o transakcii rozhodne v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. „Tento postup zabezpečuje plnú transparentnosť, zákonnosť a nezávislý dohľad nad celým procesom. Obe strany sa rozhodli bližšie nekomentovať detaily transakcie,“ dodala.

Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť