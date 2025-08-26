< sekcia Regióny
Nemocnica Myjava už nie je prevádzkovateľom chirurgickej pohotovosti
Vedenie hľadá lekárov na chirurgické oddelenie, ponúka aj náborové príspevky.
Autor TASR
Myjava 26. augusta (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava pristúpila od pondelka (25. 8.) k optimalizácii poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej pohotovostnej služby v odbore chirurgia. Stalo sa tak z personálnych dôvodov. Vedenie hľadá lekárov na chirurgické oddelenie, ponúka aj náborové príspevky. Pre TASR to uviedla riaditeľka nemocnice Elena Štefíková.
Priblížila, že v roku 2025 odišlo viacero lekárov chirurgického oddelenia. Nemocnica nie prevádzkovateľom urgentného príjmu a momentálne nie je z personálnych dôvodov schopná preberať a ošetrovať pacientov privezených záchrannou službou, ani akútnych pacientov, ktorí vyžadujú akútne chirurgické ošetrenie po úraze alebo operácii. „Máme v prevádzke chirurgickú ambulanciu, ktorá je v prevádzke od 7.00 do 15.00 h,“ doplnila.
Zdravotná starostlivosť na chirurgickom oddelení NsP Myjava bude podľa jej slov zameraná na plánovanú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť. „O pacientov na chirurgickom oddelení máme postarané, nakoľko, lekár bude v službe na chirurgickom oddelení,“ zhrnula. Pacienti privezení záchrannou zdravotnou službou a akútni pacienti budú smerovaní na urgentné príjmy okolitých nemocníc, ako je Fakultná nemocnica s poliklinikou AGEL Skalica, Fakultná nemocnica Trenčín a nemocnica Piešťany.
NsP Myjava by chcela urgentný príjem obnoviť. „Pokiaľ sa podarí stabilizovať personálnu situáciu a doplniť lekárov na chirurgickom oddelení, postupne sa vrátime do normálneho režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti chirurgickým pacientom,“ dodala. Vedenie naďalej hľadá lekárov na chirurgické oddelenie, ponúka aj náborové príspevky pre lekárov. „Pre primára chirurgického oddelenia ponúkame 20.000 eur a pre lekárov špecialistov vo výške 10.000 eur,“ dodala Štefíková.
