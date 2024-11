Nemocnica na Kramároch zefektívnila manažment obetí sexuálneho násilia

Bratislava 25. novembra (TASR) - Nemocnica akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch za posledných 15 mesiacov zefektívnila manažment obetí sexuálneho násilia. Prispela k tomu jasnejšia definícia cesty pacienta, ako aj intenzívnejšia komunikácia medzi lekárom urgentného príjmu, gynekológom a infektológom. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská. Nemocnica sa zároveň pridáva k celosvetovej kampani OSN proti rodovo podmienenému násiliu Orange the World.



"Zdravotnícky personál v nemocniciach je často prvým, a preto kľúčovým kontaktom pre preživších sexuálneho násilia. Je veľmi dôležité mať správne vyškolený personál, ktorý presne vie, ako postupovať v starostlivosti o tieto obete. Obete znásilnenia si vyžadujú osobitý a láskavý prístup nielen nás zdravotníkov, ale celej spoločnosti. Verím, že aj aktivita zdravotníkov na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB prispeje k zvýšeniu povedomia tejto stále tabuizovanej témy a predovšetkým pomôže obetiam sexuálneho násilia v rámci prvej pomoci," povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.



V nemocnici na Kramároch sa podľa hovorkyne podarilo výrazne zefektívniť manažment obetí sexuálneho násilia. "V manažmente preživších sexuálneho násilia nám významne pomohla okamžitá dostupnosť 'post rape' balíčka, ktorý okrem tehotenského testu a núdzovej antikoncepcie obsahuje lieky a vakcíny slúžiace na prevenciu sexuálne prenosných infekčných ochorení," doplnila zástupkyňa prednostu kliniky infektológie a geografickej medicíny Alena Koščálová.



Klinika tiež podľa jej slov zaznamenala zvýšený záchyt prípadov sexuálneho násilia. Kým v rokoch 2013 až 2022 evidovala len jeden prípad, od júna 2023 poskytla preventívnu liečbu sexuálnych ochorení už v sedemnástich prípadoch. "Prekvapilo nás, že až v ôsmich prípadoch išlo o dievčatá mladšie ako 18 rokov. Medzi dospelými obeťami sexuálneho násilia boli aj dvaja muži a traja cudzinci. Za pozitívne z pohľadu možných preventívnych opatrení považujeme, že až 88 percent preživších sexuálneho násilia vyhľadalo zdravotnícku pomoc v časovom okne do 72 hodín od incidentu, kedy je ešte možné podať postexpozičnú profylaxiu HIV," dodala Koščálová.



UNB podotkla, že v rámci Slovenska by mali poskytnúť všetky nemocničné zariadenia, poskytujúce zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke, komplexný medicínsky manažment obetiam sexuálneho násilia. Ozrejmila, že nemocnica sa okrem iného snaží zlepšiť povedomie o dostupnosti takejto starostlivosti medzi zdravotníkmi aj medzi preživšími sexuálneho násilia.