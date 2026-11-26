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Nemocnica Nové Zámky rozšírila zákaz návštev o oddelenie onkológie
Návštevy budú povolené iba vo výnimočných prípadoch, najmä u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to po schválení primárom kliniky alebo službukonajúcim lekárom.
Autor TASR
Nové Zámky 26. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky rozšírila zákaz návštev aj na oddelenie klinickej onkológie. Opatrenie platí od štvrtka. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. Zákaz návštev platí do odvolania, informovala nemocnica.
Návštevy pacientov v novozámockej nemocnici sú aktuálne zakázané okrem oddelenia klinickej onkológie aj na ďalších piatich klinikách. Od utorka 24. novembra platí zákaz na ortopedickej a neurologickej klinike, klinike vnútorného lekárstva I., vnútorného lekárstva II. a klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Návštevy budú povolené iba vo výnimočných prípadoch, najmä u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to po schválení primárom kliniky alebo službukonajúcim lekárom. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie opatrení, ktorých cieľom je chrániť zdravie pacientov aj zdravotníckeho personálu.
Návštevy pacientov v novozámockej nemocnici sú aktuálne zakázané okrem oddelenia klinickej onkológie aj na ďalších piatich klinikách. Od utorka 24. novembra platí zákaz na ortopedickej a neurologickej klinike, klinike vnútorného lekárstva I., vnútorného lekárstva II. a klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Návštevy budú povolené iba vo výnimočných prípadoch, najmä u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to po schválení primárom kliniky alebo službukonajúcim lekárom. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie opatrení, ktorých cieľom je chrániť zdravie pacientov aj zdravotníckeho personálu.