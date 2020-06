Popradská nemocnica bude mať od 12. júna nové vedenie

Poprad 11. júna (TASR) - Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Nemocnice Poprad bude od 12. júna manažér a lekár Anton Hanušín, ktorého do funkcie vymenoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na základe riadneho výberového konania. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že členkou predstavenstva nemocnice sa na dobu určitú do skončenia realizácie výberového konania na danú pozíciu stane od 12. júna Mária Turjaníková.



„Šéf rezortu zdravotníctva rozhodol dnešným dňom o odvolaní Ladislava Slobodníka z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva nemocnice, ktorý však naďalej ostáva vo funkcii člena predstavenstva a o odvolaní Petra Obrimčáka z funkcie člena predstavenstva,“ uviedla Eliášová.



Priblížila, že bývalé predstavenstvo nemocnice predložilo na schválenie podnikateľský plán nemocnice, ktorého výsledkom mala byť strata vo výške 1,2 milióna eur, pričom nemocnica v uplynulých obdobiach dosahovala kladné hospodárske výsledky. „Plán nemocnice, ktorého výsledkom hospodárenia je strata bez relevantného odôvodnenia a bez včasných opatrení predstavenstva alebo jeho jednotlivých členov je neakceptovateľný,“ povedal Krajčí.



Podľa hovorkyne napriek tomu, že nemocnica predložila revidovaný podnikateľský plán, ktorého výsledkom mal byť zisk vo výške 1630 eur, bol výsledok hospodárenia nemocnice za rok 2019 strata vo výške 291.000 eur. Dopĺňa, že keby nedošlo k uzatvoreniu dohody o urovnaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo výške 1,18 milióna eur, strata by bola až vo výške 1,47 milióna eur. Aj napriek tomuto úkonu predstavenstva je výsledkom hospodárenia strata.



Eliášová dodáva, že z uvedeného dôvodu minister zdravotníctva prijal opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu straty nemocnice. V nadväznosti na informácie o stave v akciovej spoločnosti prijal rozhodnutie o odvolaní predsedu predstavenstva, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva nemocnice a na uvoľnené funkcie vymenoval nové vedenie.