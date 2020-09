Nemocnica Poprad je pripravená na druhú vlnu pandémie COVID-19

Poprad 3. septembra (TASR) – Popradská nemocnica verí, že na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu je dostatočne pripravená. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Ako ďalej informovala, nemocnica zakúpila trojmesačnú zásobu osobných ochranných pracovných pomôcok, zároveň navýšila stavy pľúcnych ventilátorov a podľa akčného plánu obstaráva aj ďalšie prístroje a pomôcky, ktoré sú potrebné pre zvládnutie druhej vlny.



Hovorkyňa priblížila, že nové vedenie nemocnice začalo po prevzatí funkcie tvoriť novú stratégiu riešenia pacientov suspektných z infekcie COVID-19 pre druhú vlnu. „Zaktualizovaný bol pandemický plán, bol prijatý akčný plán opatrení a zmenený spôsob triáže, urgentného ošetrenia a hospitalizácie suspektných pacientov a to v samostatnom pavilóne nemocnice, aby sa zabránilo infekcii pacientov v monobloku. Nemocnica taktiež naďalej postupuje v zmysle nariadení Pandemickej komisie SR,“ ozrejmila Galajda.



V popradskej nemocnici podľa nej platí až do odvolania zákaz návštev, no pokiaľ je to nutné, príbuzní môžu veci pre pacienta odovzdať personálu. Stále platí používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zvýšená dezinfekcia rúk, povrchov, priestorov a povinnosť triáže v ambulanciách. „Návštevníkov nemocnice prosíme o používanie ochrannej masky a dezinfekciu rúk hlavne po otváraní dverí prostriedkami umiestnenými v ich blízkosti,“ zdôraznila hovorkyňa.