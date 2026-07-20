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Nemocnica Poprad má prvé CT zariadenie svojho druhu na Slovensku
Inštalácia nového systému si podľa nemocnice vyžiadala aj rozsiahle stavebné úpravy pracoviska.
Autor TASR
Poprad 20. júla (TASR) - Nemocnica Poprad má prvé CT zariadenie svojho druhu na Slovensku. SPECT/CT je diagnostický systém, ktorý využíva malé množstvo rádiofarmák na zobrazenie funkcie orgánov. Lekári tak nevidia len ich anatomickú stavbu, ako pri CT alebo MR, ale získavajú aj informácie o tom, ako orgány fungujú. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik uviedol, že je to ďalší významný krok v modernizácii nemocnice, ktorá aktuálne finišuje s rozsiahlou rekonštrukciou.
„Našim pacientom chceme prinášať najmodernejšie diagnostické technológie, vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a komfort na úrovni popredných európskych pracovísk,“ uviedol Kandrik.
Hybridné zobrazovanie SPECT/CT spája funkčné a anatomické informácie do jedného vyšetrenia. Lekárom poskytuje komplexnejší obraz o zdravotnom stave pacienta, čo umožňuje presnejšie stanovenie diagnózy aj lepšie plánovanie liečby. Prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku funguje s podporou umelej inteligencie a využitie nájde v onkológii, kardiológii, neurológii a ďalších medicínskych odboroch. Pacientom podľa nemocnice prinesie kratšie a komfortnejšie vyšetrenia, vyššiu presnosť diagnostiky, nižšiu radiačnú záťaž a lepšie možnosti včasného odhalenia ochorení.
Inštalácia nového systému si podľa nemocnice vyžiadala aj rozsiahle stavebné úpravy pracoviska.
Na nové prístrojové vybavenie získala popradská nemocnica dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR približne 12 miliónov eur. Zo zverejnenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyplýva, že na spomínaný CT prístroj je vyčlenených takmer 1,07 milióna eur.
„Našim pacientom chceme prinášať najmodernejšie diagnostické technológie, vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a komfort na úrovni popredných európskych pracovísk,“ uviedol Kandrik.
Hybridné zobrazovanie SPECT/CT spája funkčné a anatomické informácie do jedného vyšetrenia. Lekárom poskytuje komplexnejší obraz o zdravotnom stave pacienta, čo umožňuje presnejšie stanovenie diagnózy aj lepšie plánovanie liečby. Prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku funguje s podporou umelej inteligencie a využitie nájde v onkológii, kardiológii, neurológii a ďalších medicínskych odboroch. Pacientom podľa nemocnice prinesie kratšie a komfortnejšie vyšetrenia, vyššiu presnosť diagnostiky, nižšiu radiačnú záťaž a lepšie možnosti včasného odhalenia ochorení.
Inštalácia nového systému si podľa nemocnice vyžiadala aj rozsiahle stavebné úpravy pracoviska.
Na nové prístrojové vybavenie získala popradská nemocnica dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR približne 12 miliónov eur. Zo zverejnenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyplýva, že na spomínaný CT prístroj je vyčlenených takmer 1,07 milióna eur.