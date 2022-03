Nemocnica Poprad má v krízovej situácii k dispozícii celkom 570 lôžok

Bratislava 1. marca (TASR) - Popradská nemocnica má k dispozícii celkom 570 lôžok, ktoré tvoria lôžka pre obyvateľov spolu s vyčlenenými lôžkami pre ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. Použiť by sa mohli v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyplýva to z jej stanoviska pre TASR. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že Nemocnica Poprad je jedna z tých, ktoré sa majú podieľať na prípadnej starostlivosti o utečencov.



"V kapacite 570 lôžok a v rámci nich aj rezervného lôžkového fondu sú vyčlenené lôžka pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti," priblížila hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.



Zároveň ubezpečila, že všetkým pacientom bude naďalej poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť. "Ostatnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v rámci maximálnych možností, ktoré sú v súlade s aktuálnymi príkazmi Ministerstva zdravotníctva SR a ktoré umožňuje situácia s počtom hospitalizovaných pacientov a dostupným personálom," doplnila.



Pripomenula tiež, že popradská nemocnica aktuálne plní príkaz na reprofilizáciu nemocničných postelí pre pacientov s novým koronavírusom. "Vzhľadom aj na aktuálne výpadky zamestnancov z dôvodu práceneschopnosti pre nákazu novým koronavírusom je zdravotná starostlivosť zabezpečená zlúčením niektorých oddelení a presunom personálu medzi oddeleniami," vysvetlila hovorkyňa.



Lengvarský minulý týždeň v reakcii na dianie na Ukrajine uviedol, že na Slovensku je v nemocniciach 31.000 lôžok, z toho v rámci rozšíreného lôžkového fondu je vyhradených 5380 na potreby Ozbrojených síl SR a požiadavky NATO. Migranti, ktorí budú potrebovať zdravotnú starostlivosť, budú umiestnení v najbližšom zdravotníckom zariadení. Na mobilizáciu by mali byť podľa jeho slov pripravené najmä nemocnice a poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.