Nemocnica Poprad podala trestné oznámenie pre prenájom pozemku

Poprad 12. novembra (TASR) - Nemocnica Poprad podala na Generálnu prokuratúru (GP) trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že škoda mala dosiahnuť takmer štyri milióny eur. Trestné oznámenie súvisí so zmluvami o nájme pozemku, ktoré uzatvorilo bývalé vedenie vlani s obchodnou spoločnosťou UNIDOT. Tá v areáli stavia súkromnú kliniku. Poslednú mali podpísať deň pred odvolaním predchádzajúceho generálneho riaditeľa Jozefa Tekáča. Ten podozrenie zo spáchania trestného činu odmieta. Tvrdí, že bývalé vedenie dokáže uzatvorenie nájomnej zmluvy obhájiť.



"Po nástupe súčasného vedenia boli nemocnici niekoľkokrát adresované otázky novinárov, súvisiace s budovou vo výstavbe, ktorá sa nachádza v areáli nemocnice. Nechali sme preto vypracovať nezávislú právnu analýzu zmlúv a postupne získali informácie aj z pokračovania komunikácie a začatých obchodných procesov s nájomcom," vysvetlila Galajda.



Predošlé vedenie tak podľa toho súčasného umožnilo cudzej spoločnosti doživotne podnikať na pozemkoch nemocnice za nevýhodných podmienok, a to namiesto toho, aby urobilo všetko preto, aby takýto objekt zrealizovalo vo vlastnej réžii a príjmy z prevádzky investovalo do rozvoja, zlepšenia vybavenia či personálu nemocnice.



"Za absolútne poškodzujúci považujeme taktiež zámer predchádzajúceho vedenia presťahovať do uvedenej súkromnej kliniky niektoré vlastné ambulancie a za uvedené služby platiť nájom. Tento zámer kritizovali aj niektorí vedúci zdravotnícki pracovníci, ktorí upozorňovali bývalé vedenie nemocnice aj na to, že plánované presťahovanie ambulancií skomplikuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nie je v prospech pacientov," podotkol generálny riaditeľ popradskej nemocnice Stanislav Kandrik.



Trvanie nájomného vzťahu bolo pritom dohodnuté na päť rokov a podmienky jeho ďalšieho pokračovania sú podľa súčasného vedenia otázne. Galajda dodala, že nájomný vzťah presahujúci päť rokov schvaľuje ministerstvo zdravotníctva (MZ) ako jediný akcionár. Uzatvorenie nájmu na kratšiu dobu preto podľa súčasného vedenia indikuje podozrenie, že zmluvu vlani podpísali s cieľom obísť rozhodovací proces MZ. Hovorkyňa tiež upozornila, že spolu s nájomnou zmluvou bolo spoločnosti prenajatých aj 30 parkovacích miest v čase, keď má nemocnica problém s parkovaním.



"Bývalé vedenie nemocnice vie doložiť relevantné dokumenty, preukázať a vysvetliť dôvody uzatvorenia predmetnej nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v súlade so stanovami nemocnice a v súlade s platnými právnymi predpismi a v žiadnom prípade nespôsobilo nemocnici škodu a nedošlo k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku. V uvedenej veci zvažuje podniknúť právne kroky na svoju ochranu," reagoval Tekáč.



Tvrdí, že ho v uvedenej veci nikto nekontaktoval. Zverejnené stanovisko považuje za vykonštruované a podľa neho sa nezakladá na pravde.