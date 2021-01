Nemocnica v Snine už zaočkovala tretinu svojich zdravotníkov

Snina 6. januára (TASR) – V mestskej Nemocnici Snina, ktorá je jedným zo 43 lôžkových zdravotníckych zariadení v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, zaočkovali v stredu približne tretinu zdravotníkov. Ďalší prídu na rad vo štvrtok a piatok (7. a 8. 1.), potvrdil pre TASR konateľ zariadenia Andrej Kulan.



"Dnes o 7.00 h sme začali očkovať, bol to prvý očkovací deň. Zaočkovali sme niečo cez 50 zdravotníkov. Nebola žiadna komplikácia, išlo to dobre," povedal s tým, že v nemocnici mali vopred vytvorený očkovací tím, pripravené priestory i chladničku, do ktorej vakcíny uložili. Do Sniny mali doraziť v utorok (5. 1.) večer. Podľa Kulana bude v nemocnici zaočkovaných spolu 147 zdravotníkov.



Ako doplnil, situácia v zariadení je aktuálne stabilizovaná. "Pred dvoma – troma týždňami to bolo najhoršie, mali sme vtedy okolo 40 chorých zdravotníkov. Vtedy to bolo veľmi náročné. Aj pacientov sme mali veľa chorých. Aktuálne máme chorých asi 20 zdravotníkov a postupne sa vracajú do práce, už je to lepšie, aj keď počet hospitalizovaných pacientov veľmi neklesá," vysvetlil, pričom poukázal, že nemocniční zdravotníci vykonávajú okrem starostlivosti o pacientov aj očkovanie PCR a tiež antigénovými testami.