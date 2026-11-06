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Nemocnica Spišská Nová Ves spustila robotické operácie kolena
Systém je určený najmä pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. novembra (TASR) - Nemocnica Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši roboticky asistované operácie kolenného kĺbu pomocou technológie ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant). Tento nástroj zvyšuje celkový klinický výsledok aj subjektívnu spokojnosť pacientov, ktorá býva pri štandardných operáciách kolena v porovnaní s inými veľkými ortopedickými zákrokmi významne nižšia. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
„Je to pre nás dôležitý krok v rozvoji modernej zdravotnej starostlivosti. V rámci výstavby nového nemocničného pavilónu pripravujeme aj nové operačné sály, ktoré vytvoria ďalšie možnosti pre rozvoj chirurgických odborov. Na rozvoj nemocnice však nečakáme až do dokončenia výstavby. Nové technológie, moderné medicínske postupy prinášame už dnes,“ uviedla Šuláková.
Dodala, že robotická technológia významne posilňuje ortopedicko-traumatologické oddelenie, ktoré v nemocnici funguje od januára 2025 a už počas prvého roka svojej činnosti na ňom lekári vykonali takmer 1500 ortopedických a traumatologických operačných výkonov. „Veríme, že zavedením robotických operácií ďalej rozšírime možnosti liečby a posunieme kvalitu ortopedickej starostlivosti v regióne ešte na vyššiu úroveň,“ pripomína Šuláková.
Primár oddelenia ortopédie a traumatológie v Spišskej Novej Vsi Myroslav Rishko vysvetlil, že robot ROSA prepočítava 3D uloženie implantátu na základe individuálnej anatómie a prikladá rameno s resekčným blokom na preparovaný kĺb. Samotné rezy vykonáva operatér, pričom systém neustále kontroluje ich presnosť a vyváženie väzivového aparátu v reálnom čase. „Najväčším prínosom je pre nás možnosť pracovať počas operácie s presnými údajmi o anatómii konkrétneho pacienta. Systém nám umožňuje veľmi precízne naplánovať kostné resekcie, objektívne posúdiť a nastaviť vyváženie väzivového aparátu a zároveň nám počas zákroku poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Výsledkom je vysoká presnosť výkonu, ktorá vytvára predpoklady pre rýchlejšiu rekonvalescenciu,“ objasnil Rishko.
Systém je určený najmä pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov. Nemocnica plánuje v budúcnosti rozšíriť robotické výkony aj na operácie bedrového kĺbu. Technológia od spoločnosti Zimmer Biomet je dnes využívaná na viac ako 300 pracoviskách v Európe.
„Je to pre nás dôležitý krok v rozvoji modernej zdravotnej starostlivosti. V rámci výstavby nového nemocničného pavilónu pripravujeme aj nové operačné sály, ktoré vytvoria ďalšie možnosti pre rozvoj chirurgických odborov. Na rozvoj nemocnice však nečakáme až do dokončenia výstavby. Nové technológie, moderné medicínske postupy prinášame už dnes,“ uviedla Šuláková.
Dodala, že robotická technológia významne posilňuje ortopedicko-traumatologické oddelenie, ktoré v nemocnici funguje od januára 2025 a už počas prvého roka svojej činnosti na ňom lekári vykonali takmer 1500 ortopedických a traumatologických operačných výkonov. „Veríme, že zavedením robotických operácií ďalej rozšírime možnosti liečby a posunieme kvalitu ortopedickej starostlivosti v regióne ešte na vyššiu úroveň,“ pripomína Šuláková.
Primár oddelenia ortopédie a traumatológie v Spišskej Novej Vsi Myroslav Rishko vysvetlil, že robot ROSA prepočítava 3D uloženie implantátu na základe individuálnej anatómie a prikladá rameno s resekčným blokom na preparovaný kĺb. Samotné rezy vykonáva operatér, pričom systém neustále kontroluje ich presnosť a vyváženie väzivového aparátu v reálnom čase. „Najväčším prínosom je pre nás možnosť pracovať počas operácie s presnými údajmi o anatómii konkrétneho pacienta. Systém nám umožňuje veľmi precízne naplánovať kostné resekcie, objektívne posúdiť a nastaviť vyváženie väzivového aparátu a zároveň nám počas zákroku poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Výsledkom je vysoká presnosť výkonu, ktorá vytvára predpoklady pre rýchlejšiu rekonvalescenciu,“ objasnil Rishko.
Systém je určený najmä pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov. Nemocnica plánuje v budúcnosti rozšíriť robotické výkony aj na operácie bedrového kĺbu. Technológia od spoločnosti Zimmer Biomet je dnes využívaná na viac ako 300 pracoviskách v Európe.