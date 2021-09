Nemocnica sv. Jakuba v Bardejove má nový trakt urgentnej medicíny

Bardejov 17. septembra (TASR) – Nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), urgentný príjem a pracovisko počítačovej tomografie (CT) uviedli slávnostne do prevádzky v piatok v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove. Vybudovanie pracovísk bolo financované z fondov Európskej únie v sume 6,5 milióna, z úveru vo výške milión eur a vlastné zdroje nemocnice predstavovali sumu 500.000 eur.



Pracoviská sú súčasťou traktu urgentnej medicíny. Pozostáva zo spomenutých pracovísk nachádzajúcich sa na prízemí i z jednotky intenzívnej starostlivosti pre internistické ochorenia, centrálnych operačných sál a pôrodných boxov so sekčnou sálou, ktoré sú na poschodí.



"Je to veľmi milá povinnosť, otvárať nové pracoviská. Prešli sme si ich, myslím si, že spĺňajú aj najvyššie nároky, čo sa týka komfortu pre pacientov aj organizácie práce. Myslelo sa aj na prípadnú covidovú vlnu, takže pracoviská sú upravené tak, aby spĺňali aj tieto podmienky, čo sa týka hygieny a transportu pacientov. Takže ja chcem všetkým, ktorí teda sa podieľali na výstavbe tohto pracoviska, poďakovať a zaželať personálu, aby sa im darilo, aby si užili tieto príjemné pracovné prostriedky, a pacientom, aby im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na patričnej úrovni," povedal po otvorení traktu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



OAIM, ktoré je priamo prepojené s urgentným príjmom, bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre najťažšie stavy, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť, vrátane umelej pľúcnej ventilácie. Je zložené zo štyroch lôžok typu open space a jedného samostatného infekčného lôžka.



"Základná filozofia je, aby akútna a neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na jednom mieste. Pacient je privezený do týchto priestorov. Chodiaci príde spredu, ten, ktorý je privážaný záchrankou, z druhej strany. Problém slovenských nemocníc je, že odkedy vstúpi pacient do nemocnice až po určenie diagnózy, môže to trvať niekedy aj päť hodín. Tu sme ten čas určite skrátili najviac na hodinu, lebo pacient je tu, nikde sa s ním nechodí a všetci špecialisti prichádzajú k nemu. Povedia, či si vyžaduje hospitalizáciu, môže ísť domov po liečbe alebo ho sledujeme ďalších 24 hodín," povedal riaditeľ nemocnice Marián Petko s tým, že šanca pacienta na prežitie sa tým výrazne zvýši.