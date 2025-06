Nemocnica sv. Michala má novú neurochirurgickú operačnú sálu

Bratislava 2. júna (TASR) - V Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala (UN-NsM) v Bratislave otvorili novú neurochirurgickú operačnú sálu. Má byť najmodernejším pracoviskom pre neurochirurgické a spondylochirurgické zákroky svojho druhu na Slovensku i v Čechách, patriť má tiež k výnimočným aj v celoeurópskom meradle. Celková výška investície je 2,6 milióna eur s DPH. Informovali o tom predstavitelia nemocnice a rezortu vnútra na pondelkovom brífingu.



„Špičkové technologické vybavenie, extrémna precíznosť a komplexnosť - to sú charakteristiky novootvorenej, supermodernej neurologickej operačnej sály, ktorá je odteraz k dispozícii pacientom,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Operačná sála je vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré podľa nemocnice posúvajú možnosti neurochirurgie a spondylochirurgie na novú úroveň. Po novom majú operatéri v rámci jednej operačnej sály k dispozícii najmodernejší peroperačný CT zobrazovací robot, operačnú navigáciu, navigovanú mechatronickú (robotickú) ruku i množstvo ďalších komponentov. Softvérové plánovanie zasa umožňuje operatérovi naplánovať výkon aj z pracovne, teda nevyžaduje si jeho prítomnosť priamo na operačnej sále.



„Dokážeme vytvoriť operačné prostredie pre pacientov v najvyššej kvalite a v najvyššej presnosti,“ zhodnotil prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a UN-NsM Róbert Illéš, ktorý je zároveň hlavným odborníkom MZ SR pre neurochirurgiu. Týka sa to podľa neho pacientov pri operáciách mozgu a chrbtice.



V prípade operácie mozgu sa napríklad zavádzanie elektród pri epilepsii alebo pri hĺbkovej mozgovej stimulácii napríklad pre Parkinsonovu chorobu blíži presnosť k 100 percentám. Najnovšie prístrojové vybavenie zároveň rozširuje spektrum operačných výkonov, napríklad v epileptochirurgii alebo pri navigovaných biopsiách mozgu. Napríklad funkcia „Snap to MRI“ dokáže pri komplikovaných resekciách mozgu prepočítať aktuálnu polohu tohto orgánu, čím sa zvyšuje bezpečnosť pacienta pri najnáročnejších operačných výkonoch. V prípade operácie chrbtice dokážu napríklad so stopercentnou istotou zaviesť skrutky do chrbtice, čím nedochádza k poškodeniu nervov.



Vďaka novému vybaveniu dokážu teda vykonávať najzložitejšie neurochirurgické a spondylochirurgické zákroky s maximálnou presnosťou vrátane zavádzania implantátov, sond, katétrov a stimulačných elektród do mozgu a spinálnej časti. Technologická modernizácia výrazne zvyšuje aj výsledný efekt liečby. Zároveň sa šetrí čas, pričom je predpoklad, že postupne by sa mohli skrátiť čakacie listiny o 25 percent. V praxi by to mohlo znamenať o približne 80 pacientov viac. Podľa Illéša však treba mať na pamäti, že neurochirurgické operácie sú časovo náročné a trvajú niekoľko hodín.



Technologická modernizácia operačnej sály je záverečnou etapou budovania centra excelentnosti v neuromoduláciách nervového systému, ktoré v UN-NsM vzniklo koncom minulého roka.