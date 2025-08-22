< sekcia Regióny
Nemocnica sv. Michala opäť spustila endoskopický program
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala (UN-NsM) v Bratislave opäť spustila endoskopický program, ktorý musela začiatkom leta pozastaviť pre objavenie sa nežiadúcich účinkov u viacerých pacientov po kolonoskopickom vyšetrení. Hovorkyňa nemocnice Martina Šoltésová zároveň pre TASR potvrdila, že všetci pacienti, ktorých po objavení sa nežiadúcich účinkov hospitalizovali, sú už prepustení.
„Všetkých pacientov sme v súvislosti s výskytom nežiaducich účinkov po kolonoskopických vyšetreniach prepustili. Bližšie informácie k ich zdravotnému stavu poskytovať nemôžeme. Čo sa týka endoskopického programu, tento sme už spustili. O jednotlivých prijatých opatreniach budeme verejnosť aj médiá informovať v najbližších týždňoch,“ uviedla Šoltésová v stanovisku pre TASR.
Hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová zároveň pre TASR potvrdila, že v súvislosti s incidentom naďalej prebieha vyšetrovanie. „Vo vami uvedenej veci aj naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa procesné úkony. Aktuálne nie je možné k veci poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla v stanovisku.
UN-NsM v Bratislave začiatkom júla informovala o preventívnom pozastavení endoskopického programu v rámci gastroenterologického centra. Dôvodom bol výskyt neštandardných reakcií u siedmich pacientov po použití technológie pri kolonoskopickom vyšetrení. Generálny riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela neskôr ozrejmil, že v oplachovej nádobe, ktorá sa používa pri kolonoskopických vyšetreniach, bola zmes vody a formaldehydu. Nemocnica v tejto súvislosti prijala prísne bezpečnostné opatrenia a spustila kontrolný audit. Pre incident tiež podala trestné oznámenie. Kužela odmietol pochybenie personálu. Prípadom sa zaoberá polícia aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
