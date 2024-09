Nemocnica sv. Michala v Bratislave opäť prevádzkuje laboratóriá

Bratislava 5. septembra (TASR) - Laboratóriá v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala v Bratislave už opäť prevádzkuje samotné zdravotnícke zariadenie. Dosiaľ tak robila súkromná externá spoločnosť. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Martina Šoltésová s tým, že zmena má priniesť viacero benefitov.



Priblížila, že o presune laboratórií do rúk externej spoločnosti rozhodlo bývalé vedenie nemocnice koncom roka 2022. "Som nesmierne rád, že to, čo predchádzajúce vedenie zlikvidovalo, súčasné vedenie napráva. Ide o kľúčovú zmenu, ktorú sme spoločne s generálnym riaditeľom nemocnice avizovali pri jeho nástupe do funkcie a ktorá nepochybne prispeje k rýchlejšej, efektívnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov," skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Zmena podľa generálneho riaditeľa nemocnice Ladislava Kuželu prinesie veľa výhod pre pacientov i personál. "Výsledky dokážeme spracovať bez akéhokoľvek zdržania či nutnosti prepravy, čím sa do rúk zdravotníkov dostanú v najkratšom možnom čase," priblížil.