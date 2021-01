Nemocnica sv. Svorada: Epidémia presahuje možnosti nášho zdravotníctva

Nitra 7. januára (TASR) – Po Fakultnej nemocnici Nitra upozorňuje na prudký nárast covidových pacientov aj nitrianska Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor. Tá už v októbri reprofilozovala 22 svojich lôžok pre pacientov s novým koronavírusom. Koncom minulého roka už musela počet covidových postelí zvýšiť na 60.



Podľa slov riaditeľa nemocnice Plamena Kabaivanova začína byť aj toto zdravotné zariadenie maximálne vyťažené. „V tejto chvíli, aj vzhľadom na viac ako štvornásobné zvýšenie dennej spotreby kyslíka z kyslíkovej stanice, sme na technickom kapacitnom maxime možností našej špecializovanej nemocnice,“ skonštatoval.



Zdravotníci zo zoborskej nemocnice sú podľa jeho slov jednoznačne za zavedenie tvrdého lockdownu v Nitrianskom okrese. „Uvedomujeme si aj možné závažné ekonomické následky, ktoré však nemôžu prevážiť obete na zdraví a životoch zdravotníkov, ktorí sa s plným nasadením snažia kritickú situáciu zvládnuť. Rozsah epidémie v aktuálnej situácii presahuje možnosti a kapacity zdravotníckeho systému. To vyžaduje zapojiť všetky zložky mobilizácie na úrovni štátu, vyššieho územného celku, okresu a mesta Nitra,“ konštatuje sa v stanovisku špecializovanej nemocnice.



Podľa zdravotníkov nemocnice je situácie v Nitrianskom okrese natoľko vážna, že by sa mali dočasne pozastaviť plánované zákroky v zariadeniach jednodňovej chirurgie, plastickej chirurgie a stomatologickej chirurgie. „Aby sa tak uvoľnili a presmerovali anesteziologické tímy do akútnej nemocničnej starostlivosti. Obraciame sa aj na kolegov, všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov, aby v maximálnej možnej miere naďalej zabezpečovali zdravotnú starostlivosť, čo výrazne odľahčí preťažené nemocnice v poskytovaní starostlivosti pre pacientov bez koronavírusovej infekcie,“ uvádza sa v stanovisku.



Nemocnica sv. Svorada zároveň v súvislosti s kritickou situáciou v nitrianskom regióne vyzvala aj zodpovedné orgány na všetkých stupňoch riadenia štátu, samosprávneho kraja, okresu a miest, aby vykonávali dôraznú kontrolnú činnosť pri dodržiavaní všetkých platných obmedzení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



Ako zdôraznil Plamen, personál špecializovanej nemocnice na Zobore zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov s akútnymi a onkologickými chorobami dýchacích ciest pre spádový región približne 1,5 milióna obyvateľov. „Popri tom však výrazne pomáha aj obyvateľom a pacientom mesta Nitra a blízkeho okolia. Naši zdravotníci napriek neľahkej situácii ponúkli spontánne svoju osobnú pomoc pri zabezpečovaní potrebných úkonov pri medializovanom plošnom testovaní v meste a okrese Nitra,“ doplnil.