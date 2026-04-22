< sekcia Regióny
Nemocnica v B. Bystrici bude 8.5. poskytovať iba akútnu starostlivosť
Plánované hospitalizácie a operačné výkony budú presunuté na náhradné termíny.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bude 8. mája poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie v osobných či pracovných plánoch našich pacientov. Robíme však všetko pre to, aby bol vplyv tejto situácie čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase,“ zdôraznila hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice.
Podľa nej plánované hospitalizácie a operačné výkony budú presunuté na náhradné termíny. O všetkých zmenách budú pacienti informovaní príslušnou klinikou alebo oddelením. Toho, kto má na tento deň naplánované ambulantné vyšetrenie, budú kontaktovať a preobjednajú na nový termín, ktorý môže byť ešte pred 8. májom, ale najneskôr do dvoch týždňov od pôvodne stanoveného termínu. Platí to aj v prípade vyšetrení ako CT, MR, RTG, SONO a MAMO.
