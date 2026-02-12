< sekcia Regióny
Nemocnica v B. Bystrici otvorila novú škôlku, má wellness i tobogany
Novostavbu pre škôlku nemocnica postavila za 2,3 milióna eur, približne 1,2 milióna predstavovala dotácia z plánu obnovy.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vznikla nová materská škola za 2,3 milióna eur. Škôlka je určená pre deti zamestnancov nemocnice, ale tiež širokú verejnosť. Moderné predškolské zariadenie so šiestimi triedami má vlastné wellness, telocvičňu aj dva tobogany. Novú škôlku financovanú i z plánu obnovy slávnostne otvorili vo štvrtok.
Banskobystrická nemocnica je prvou na Slovensku, ktorá ešte v roku 2015 začala prevádzkovať vlastné zariadenie pre deti. „Primárne to bola škôlka určená pre deti zamestnancov. Začali sme sa nad touto myšlienkou zamýšľať preto, lebo to je reálna podpora a politika zamestnanosti, ktorú chceme uplatňovať, a myslíme si, že je našou povinnosťou dbať na to, aby sme vytvárali priestor aj pre sociálne zázemie našich zamestnancov,“ skonštatovala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Novostavbu pre škôlku nemocnica postavila za 2,3 milióna eur, približne 1,2 milióna predstavovala dotácia z plánu obnovy. Projektom nemocnica okrem nových moderných priestorov tiež výrazne zvýšila kapacitu zariadenia, a to z dvoch na šesť tried, ktoré môže aktuálne navštevovať až 120 detí. Škôlka je určená aj pre širokú verejnosť, zamestnanci nemocnice majú v rámci benefitov zníženú cenu školného. „Aktuálne máme približne 220 rodičov, ktorí sú buď na materskej alebo rodičovskej dovolenke,“ dodala Lapuníková.
Nová škôlka pri Rooseveltovej nemocnici disponuje modernými priestormi a zariadením, vzdelávací proces je založený na interaktívnom a zážitkovom učení formou tematických celkov. Predškolské zariadenie má vyvýšené pódium na vystúpenia, detské ihriská, ale tiež vlastnú telocvičňu či vonkajší i vnútorný suchý tobogan. „Myslím si, že naším najväčším benefitom je, že materská škola disponuje bazénom, v ktorom budeme realizovať predplaveckú prípravu počas celého školského roka,“ doplnila riaditeľka škôlky Mariana Urbáni s tým, že zariadenie disponuje aj vlastnou infrasaunou.
Fungovanie škôlky v nemocnici vítajú aj zamestnanci, výhodou je hlavne logistika pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. „Naša práca je bohužiaľ časovo významne variabilná a nedá sa veľmi predpovedať, či sa náhodou práve v tom momente nezdržím, čo potom vytvára určité stresové situácie, ak sa musím cez zápchu v meste dostať na iné miesto,“ vysvetlil Martin Sedmina z hematologického oddelenia nemocnice.
Na slávnostnom otvorení novej škôlky v banskobystrickej nemocnici sa zúčastnili ministri školstva a zdravotníctva Tomáš Drucker a Kamil Šaško (obaja Hlas-SD). „Najrannejší vek dieťaťa je rozhodujúci pre to, ako úspešné bude ďalej vo vzdelávaní a v živote,“ skonštatoval Drucker s tým, že z plánu obnovy sa v rámci Slovenska navyšuje počet miest v materských školách o viac ako 11.000. Minister zdravotníctva v rámci projektu v Banskej Bystrici ocenil najmä spojenie zdravotnej, sociálnej a tiež vzdelávacej infraštruktúry, v rámci ktorej ide podľa jeho slov Rooseveltova nemocnica príkladom aj pre ďalšie zariadenia.
