Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou od stredy zakáže návštevy paciento

Bánovce nad Bebravou 21. novembra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou od stredy (22. 11.) zakáže návštevy pacientov na všetkých tamojších lôžkových oddeleniach. K opatreniu pristúpi pre zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti so zvýšeným výskytom respiračných ochorení. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Zákaz návštev bude platiť až do odvolania. "Primárnym zámerom je ochrana zdravia hospitalizovaných pacientov a personálu z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných a chrípkových ochorení," uviedla Bobocká.



Výnimku zo zákazu návštev môže udeliť nemocnica po predošlej dohode s primárom v prípade pacientov v terminálnom štádiu ochorenia alebo z dôvodu návštevy kňaza, a to pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. Príbuzní môžu odovzdať osobné potreby pre pacientov denne službukonajúcemu personálu na oddelení.