Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou vybuduje relaxačnú zónu

Bánovce nad Bebravou 20. októbra (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou vybuduje pred budovou oddychovú zónu pre pacientov, personál a návštevníkov. S prácami začne budúci týždeň, vyžiadajú si i obmedzenia pre chodcov. TASR o tom v piatok informovala špecialistka marketingu a PR spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.



Prvým krokom bude zbúranie bývalej rampy pred budovou, ktorá je v havarijnom stave, s prácami začnú robotníci počas 43. kalendárneho týždňa. "Ich súčasťou bude zbúranie dvoch poschodí rampy, pričom nosné stĺpy zostanú zachované a počítame aj s tým, že bude potrebné spevniť konštrukciu balkóna, čo však statik posúdi až po odkrytí nosných častí," uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku, technické a prevádzkové činnosti nemocnice Vladimír Záborský.



V závislosti od počasia by búracie práce mali trvať približne tri až štyri týždne. "Vzhľadom na to, že pozemok pred nemocnicou je mestským vlastníctvom, s budovaním oddychovej zóny nám pomôže vedenie mesta," doplnil Záborský.



Po ukončení búracích prác podľa neho stavbári nainštalujú oplotenie od vchodu do nemocnice až takmer po koniec budovy. "Toto oplotenie by sme neskôr chceli nechať obrásť zeleňou, aby pôsobilo príjemnejšie a útulnejšie. Priestor, ktorý po oplotení vznikne, využijeme na vytvorenie zelenej oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť pacientom, zamestnancom aj návštevníkom nemocnice," priblížil.



O pláne zamerať sa aj na vizuálnu stránku budovy nemocnice a vytvorení relaxačnej zóny informovala jej riaditeľka Mina Bobocká už v úvode roka. Nemocnica sa podľa nej nachádza doslova v srdci mesta a jej vedenie mieni, že by mala vyzerať reprezentatívne. "Do investičného plánu sme teda zahrnuli aj projekt vytvorenia oddychovej zóny, keďže v okolí nie je žiaden park či relaxačná zóna, kde by si mohli hospitalizovaní pacienti posedieť na čerstvom vzduchu," podotkla Bobocká. Nemocnica podľa nej plánuje ešte pristúpiť k výmene okien na budove i jej oplášteniu, teda novej fasáde.