Nemocnica v Banskej Bystrica zrekonštruovala izby na šestonedelí

Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v uplynulom období zrekonštruovala izby na šestonedelí na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU. V budúcom roku by nemocnica chcela obnoviť aj pôrodnícke sály. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



V štandardných izbách na šestonedelí, ktoré využívajú mamičky po pôrode, boli vybavené novým nábytkom a sanitou. Vytapetované a vymaľované bolo celé oddelenie, vynovené sú aj sprchy, jedáleň či toalety. Nanovo vymaľovaná bola tiež časť s nadštandardnými izbami.



"Už sa to určite žiadalo. Tie priestory boli také pochmúrnejšie, čo nebolo pre mamičky šestonedieľky ideálne," uviedla vedúca sestra kliniky Elena Drapáčová s tým, že rodičky, ktoré pôrod zastihol počas obdobia rekonštrukcie, museli stráviť pobyt v nemocnici v náhradných priestoroch.



Prioritou gynekologicko-pôrodníckej kliniky banskobystrickej nemocnice v najbližšom období je aj rekonštrukcia pôrodných sál. "Očakávame, že by sa to mohlo podariť v priebehu budúceho roka," doplnil prednosta kliniky Karol Dókuš.