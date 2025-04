Nemocnica v Banskej Bystrici má ďalší program robotickej chirurgie

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici má ďalší chirurgický robotický program. Možnosť šetrnej chirurgickej liečby tak dostanú aj pacienti s ochoreniami pečene, pankreasu a žlčových ciest. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Nový program robotickej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici je zameraný na pacientov s malígnymi aj benígnymi ochoreniami pečene, pankreasu a žlčových ciest. Jeden z hepato-pankreato-biliárnych výkonov realizovali zdravotníci v stredu, a to za podpory odborníka na robotickú chirurgiu z nemocnice v anglickom Coventry Jawada Ahmada.



V Rooseveltovej nemocnici v stredu operovali pacienta s chronickým zápalom žlčníka, uvoľnenými kameňmi do žlčových ciest a vzniknutými fistulačnými komplikáciami, ktoré už nebolo možné riešiť konzervatívnou metódou. Vďaka novému programu robotickej chirurgie mohol pacient absolvovať šetrný a miniinvazívny zákrok namiesto klasického otvoreného prístupu, ktorý prináša dlhšiu dobu hospitalizácie, vyššiu mieru pooperačnej bolestivosti a možné ranové komplikácie.



„Robotické operácie v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii sa radia medzi najnáročnejšie a najkomplexnejšie chirurgické programy. Väčšina tumorov v oblasti pečene a pankreasu sa vo svete operuje otvoreným prístupom, niektoré výkony laparoskopicky,“ uviedol vedúci centra robotickej chirurgie Vladimír Baláž.



V rámci nového programu robotickej chirurgie v Banskej Bystrici lekári vykonali už šesť zložitých resekcií pankreasu so zachovaním sleziny, anatomickú resekciu pečene a niekoľko odstránení žlčníka s fistulačnými komplikáciami do okolitých orgánov. Operácie realizujú na špeciálnom robotickom zariadení, ktoré je riadené chirurgom.



„Tento prístup tiež umožňuje chirurgovi sa dostať do ťažko dostupných oblastí a mať kontrolu nad zložitými resekčnými a rekonštrukčnými technikami operácie,” priblížil konzolový chirurg Igor Slobodník. Ako dodal, výhodou takéhoto prístupu je znížené riziko infekcie i rýchlejšie zotavenie pacienta a menej jaziev.



Centrum robotickej chirurgie pri FNsP F. D. Roosevelta vzniklo v roku 2011, lekári tu realizujú urologické, brušné či gynekologické operácie, ako aj operácie hlavy a krku. V rámci centra bolo doposiaľ vykonaných takmer 6000 robotických výkonov.