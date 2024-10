Nemocnica v Bardejove ukončila prvú etapu rekonštrukcie

Bardejov 18. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove ukončila prvú etapu rekonštrukcie, ktorá pozostávala z dostavby štvorposchodovej budovy a z rekonštrukcie priľahlej budovy. Ďalšia etapa si vyžiada čiastočnú redukciu lôžok, ako aj ich presun. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ nemocnice Marián Petko.



"Od 25. októbra dôjde dočasne k čiastočnej redukcii lôžok na troch oddeleniach, a to zo 158 lôžok na 111, a to práve preto, že pristúpime k druhej etape, ktorú začíname od 25. októbra a stavebné úpravy od 1. novembra. Dôjde k úplnej rekonštrukcii priestorov, ktoré boli otvorené v roku 1961," uviedol Petko, ktorý verí, že rekonštrukciu ukončia do konca roka 2025, kedy si pripomenú 130 rokov od jej vzniku.



Redukcia lôžok sa bude týkať interného a geriatrického oddelenia, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie, ortopédie a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Zároveň časť lôžok interného a geriatrického oddelenia bude presunutá na neurologické oddelenie a časť lôžok oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie bude presunutá na oddelenie dlhodobo chorých v pavilóne liečebne dlhodobo chorých (LDCH).



Podľa nemocnice môže z dôvodu rekonštrukcie dôjsť k čiastočnému zníženiu počtu plánovaných operačných zákrokov a plánovaných hospitalizácií. Naďalej však bude zabezpečovať akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu, tak ako doposiaľ.



"Zároveň posilníme dopravnú zdravotnú službu v areáli nemocnice, keby došlo ku komplikáciám pacientov, pretože hlavný monoblok je na jednom konci nemocnice, pavilón LDCH je na druhom a medzi nimi je vzdialenosť 200 až 300 metrov," doplnil Petko.



Rekonštrukciu viacerých oddelení nemocnice vrátane vybudovania prístavby realizuje od konca novembra minulého roka spoločnosť Sytiq a. s. Stala sa víťazom verejného obstarávania. Nemocnica práce financuje z prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého získala viac ako 11,66 milióna eur. Milión eur je vyvolaná investícia, čiže úverové zdroje nemocnice. Práce majú byť ukončené do konca júna 2026.